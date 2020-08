Ed Sheeran bientôt papa: sa femme est enceinte de leur premier enfant

Ed Sheeran et Cherry Seaborn se sont mariés il y a deux ans. A présent, le couple se prépare à la venue d’un bébé. Avec le confinement, ils ont réussi à tenir la grossesse secrète. La naissance est donc pour bientôt.

Ed Sheeran est le plus heureux du monde. Il va bientôt être papa pour la première fois. Il est marié depuis deux ans à Cherry Seaborn. Mais le couple a tout de même décidé de garder la grossesse secrète pendant le confinement. Ils sont restés à leur domicile de Suffolk.

Le tabloïd britannique "The Sun" révèle cette grossesse et détaille que le couple se lance dans les derniers préparatifs. "C'est un moment vraiment heureux et leurs familles sont toutes ravies pour eux et ont hâte de rencontrer le nouvel arrivant", ajoute un proche.

Très discret sur leur vie privée, ils avaient également gardé leur mariage secret. Au final, le bébé devrait arriver bientôt, peut-être même d’ici la fin de l’été.