Robin Williams: 6 ans après sa mort, une scène coupée de Mrs. Doubtfire refait surface

Robin Williams est décédé il y a 6 ans, le 11 août 2014. Pour l’anniversaire de sa mort, une scène coupée du film "Mrs. Doubtfire" refait surface. Scène touchante où Robin Williams fait mouiller les yeux.

Alors que cette semaine marque les six ans de la mort de Robin Williams, les hommages de ses fans se multiplient. Une scène coupée du film "Mrs. Doubtfire" a refait surface. On y voit l’acteur extrêmement touchant.

Pour ceux qui ne se souviennent pas, Robin Williams incarne le rôle de Daniel, acteur divorcé qui se déguise en gouvernante pour passer du temps avec ses enfants, sous la garde exclusive de son ex-femme.

Dans cette scène coupée, Daniel arrive en retard au concours d’orthographe de sa fille aînée, Lydia. Lui et son ex-femme se disputent devant la salle comble. Une fois dehors, sa fille lui demande si lui et sa mère ne peuvent pas faire semblant de s’aimer. Daniel lui répond qu’on ne peut pas faire semblant: "Ce ne serait pas réel. Tu saurais que c’est faux. On jouerait la comédie, il n’y a rien de beau là-dedans."