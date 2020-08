Cette Américaine recherche désespérément un Européen qu'elle a rencontré dans un bar

Kate Lefler est une jeune Américaine de 23 ans, désespérée de trouver un homme parfait - un mystérieux Gallois prénommé Adam qu'elle a rencontré dans un bar, lors d'un voyage au Royaume-Uni. Selon la jeune femme, "des étincelles ont volé" entre ces deux-là.

"Il m'a embrassé pour me souhaiter une bonne nuit et nous avions prévu de nous voir le lendemain, mais son texto n'est jamais arrivé, j'ai commencé à réaliser que je n'avais jamais mis mon indicatif régional avec mon numéro lorsque je l'ai enregistré dans son téléphone", se souvient la jeune femme dans le journal du Sun.





La rencontre éphémère a eu lieu en 2018 dans un bar lorsque Kate avait voyagé de l'Oklahoma au Royaume-Uni. Kate, vit maintenant dans le Maryland, et recherche désespérement ce garçon qui lui a volé son coeur: "Il m'a embrassé pour me souhaiter une bonne nuit."

Sa famille et ses amis l'encouragent à poursuivre ces recherches pour retrouver ce jeune homme. Adam, était âgé d'une trentaine d'années, rendait visite à son ami Mac, et se rendait dans un bar appelé "Rust and Royal" à Plymouth.

La seule photo que la jeune femme a en sa possession de cette soirée, est une photo de l'ami en question prénommé Mac.