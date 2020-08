Bill Cosby fait de nouveau appel de sa condamnation pour agression sexuelle

Le comédien américain Bill Cosby, qui purge une peine de trois ans et demi de prison, a de nouveau fait appel du verdict qui l'a reconnu coupable d'agression sexuelle sur une femme il y a 16 ans. Dans des documents déposés mardi devant la Cour suprême de Pennsylvanie, les avocats de l'acteur de 83 ans soutiennent que cinq femmes n'auraient pas dû être autorisées à témoigner lors de son procès. Ils assurent que leurs témoignages "vieux de plusieurs décennies", et qui ne faisaient pas partie des accusations portées contre lui dans cette plainte, avaient influencé le jury.

Bill Cosby a été reconnu coupable en avril 2018 d'avoir drogué et sexuellement agressé en 2004 Andrea Constand, 47 ans aujourd'hui. Le créateur et héros de la série "The Cosby Show" était jusqu'alors considéré comme l'une des figures morales les plus importantes de la communauté noire aux Etats-Unis. Les avocats assurent qu'il était aussi "fondamentalement injuste" de diffuser lors de son procès une déposition qu'il avait donnée sur sa consommation de sédatifs et ses pratiques sexuelles dans les années 70. Sa condamnation avait déjà été confirmée en appel en décembre par la Cour supérieure de Pennsylvanie. Même si le premier procès s'était tenu en juin 2017, la condamnation de l'acteur était considérée comme la première de l'ère MeToo et une victoire dans la lutte contre les violences sexuelles visant les femmes. Bill Cosby a été accusé par des dizaines de femmes mais les faits concernant Andrea Constand sont les seuls à avoir fait l'objet de poursuites pénales.