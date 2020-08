Michelle Obama se livre sans tabou sur… sa ménopause

Après s'être confiée sur ses projets personnels dans son autobiographie, Devenir, publiée en 2018, Michelle Obama s'est lancée dans un podcast en juillet dernier. Elle y aborde des sujets politiques, mais aussi des thématiques plus personnelles.

Et dans le troisième épisode, elle a choisi de parler d'un sujet parfois tabou, et qui touche pourtant toutes les femmes : la ménopause. Elle n'hésite pas à faire part de son expérience personnelle sur la question, en plus de donner la parole à une spécialiste, le Dr Sharon Malone.

L'ancienne première dame des Etats-Unis, âgée de 56 ans, évoque notamment les premières bouffées de chaleur qu'elle a ressenties au début de sa ménopause. Cela lui est arrivé lorsqu'elle était à bord de l'hélicoptère Marine One, avec son mari, lors d'une sortie officielle.

"C'est comme si quelqu'un avait mis une chaudière dans mon corps et l'avait allumée, confie-t-elle. Et puis tout a commencé à bouillir. J'ai pensé : 'Eh bien, c'est fou, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas faire ça.'"

Son mari, bien qu'il avait plusieurs femmes dans son cabinet, dont certaines sont ménopausées, s'est demandé ce qu'il arrivait à son épouse et a eu une réaction plutôt terre-à-terre. "C'était un peu comme : 'oh bien, allumez un climatiseur alors'", a plaisanté Michelle Obama.

"Il y a beaucoup de fonctions de la vie quotidienne, lorsque vous êtes en ménopause, qui ne fonctionnent tout simplement pas", a-t-elle précisé.

Michelle Obama aimerait voir ce sujet plus simplement abordée, et surtout sans tabou. "Il y a beaucoup de choses dont les femmes doivent parler pour que certaines normes culturelles changent", a-t-elle conclu.