Valérie Trierweiler licenciée de Paris Match

La journaliste Valérie Trierweiler a annoncé jeudi avoir été licenciée par Paris Match, confirmant des informations de La Lettre de l'audiovisuel.

"J'ai appris en plein cœur de l'été et pendant mes congés de façon extrêmement brutale mon licenciement de Paris Match où je travaillais depuis trente ans", a indiqué Valérie Trierweiler sur Twitter. "Ce licenciement sans aucun motif valable me laisse en état de choc et de sidération".

L'ex-compagne de François Hollande avait connu un immense succès en librairie en 2014 avec "Merci pour ce moment", son ouvrage vengeur sur ses années en couple avec le responsable socialiste devenu président de la République.

Valérie Trierweiler, 55 ans, a quasiment travaillé toute sa carrière à Paris Match (groupe Lagardère), réalisant aussi des interviews politiques sur Direct 8.