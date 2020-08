Elizabeth II pourrait céder le trône à Charles plus vite que prévu

C'est une question que de nombreux Anglais se posent : quand Elizabeth II prendra-t-elle sa retraite ? À en croire des experts de la famille royale britannique, cela pourrait arriver plus tôt que prévu.

La crise du coronavirus a en effet changé la donne. Par sécurité, la reine, âgée de 94 ans, limite tous ses déplacements et s'est mise en retrait pour éviter tout risque de contamination. Ce qui laisse penser aux experts qu'elle pourrait décider de prendre sa retraite et laisser le trône à son fils Charles en 2021.

Selon la biographe royale Angela Levin, qui s'exprime dans le documentaire The Queen and Charles : mother and son, elle cédera sa place à son fils à 95 ans.

Il se prépare à ce rôle depuis de nombreuses années, et a notamment déjà remplacé sa mère à de nombreuses reprises lors d'événements et voyages.