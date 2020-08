L'annonce SURPRISE de Chrissy Teigen et John Legend dans leur nouveau clip: ils attendent un 3ème enfant

John Legend et Chrissy Teigen ont annoncé qu'ils attendaient leur troisième enfant en publiant sur les réseaux sociaux le nouveau clip du chanteur intitulé Wild. Il faut attendre la fin de cette vidéo qui est un hymne à l'amour du chanteur pour son épouse pour découvrir le ventre arrondi de Chrissy.

Tout à la fin de cette vidéo, John, 41 ans, tient tendrement sa femme, 34 ans, alors qu'elle pose ses mains sur son ventre arrondi, révélant ainsi la nouvelle grossesse de l'ancienne mannequin.

Le clip romantique est sorti jeudi et voit Chrissy et John multiplier les gestes tendres tout en jouant sur une plage. A la fin, leurs deux enfants, Luna, quatre ans, et Miles, deux ans, viennent les rejoindre.