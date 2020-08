L'exigence inattendue de Tom Cruise qu'il souhaite absolument respecter dans tous ses films

Tom Cruise est devenu un acteur célèbre pour beaucoup de raisons au cours de sa riche carrière hollywoodienne, dont notamment ses prouesses physiques qu'il l'amène souvent à réaliser ses cascades lui-même. Mais il a une exigence sur les plateaux de tournage. Il ne veut pas que ses partenaires à l'écran courent à côté de lui, a révélé Annabelle Wallis, du film The Mummy.

Dans le magazine The Hollywood Reporter, Annabelle confie qu'elle est très fière d'avoir été l'exception qui confirme la règle, mais elle a dû y mettre de la conviction.

"Au début, il était formel, il ne voulait pas et m'a dit: "Non, personne ne court à l'écran avec moi. J'ai donc chronométré mes temps sur un tapis roulant et je lui ai montré comment je courais."

Annabelle Wallis, qui a joué aux côtés de Cruise dans le remake d'Universal Pictures 2017 de La Momie, a parlé de son travail avec Cruise dans une interview avec The Hollywood Reporter jeudi. Et puis il a ajouté toutes ces scènes de course '', a-t-elle ajouté.