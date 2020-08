Prince Charles: cet émouvant hommage à Meghan Markle dans sa résidence de Clarence House

C'est sans doute le livre le plus attendu des fans de la monarchie royale britannique. "Finding freedom" est une biographie co-écrite par les journalistes Carolyn Durand et Omid Scobie, de fervents défenseurs du prince Harry et de son épouse Meghan Markle, qui auraient côtoyé de nombreux proches du couple pour offrir le point de vue des Sussex sur leur décision inédite qui les a amenés à quitter leurs fonctions royales. A chaque chapitre écrit dans cette biographie, les auteurs détaillent avoir au moins eu recours à deux sources différentes pour recouper leurs informations.

Un passage révèle que le prince de Galles entretient des liens très étroits avec sa nouvelle belle-fille la duchesse de Sussex. Dans sa résidence de Clarence House, l'héritier du trône britannique a exposé "une photo encadrée en noir et blanc de lui-même escortant sa belle-fille le jour de son mariage avec le prince Harry".

Les auteurs du livre révèlent également que le prince Charles se doutait que Harry et Meghan allaient lui faire cette demande très particulière et que sa réponse a été rapide: "Il a immédiatement dit:" Oui, bien sûr, je ferai tout ce dont Meghan a besoin et je suis là pour vous soutenir ",avait expliqué le prince Harry dans un documentaire de la BBC. "Pour lui, c'était une opportunité fantastique de se mobiliser et d'être ce soutien, et vous savez qu'il est notre père, alors bien sûr, il sera là pour nous."

Cette biographie révèle les liens très étroits de Meghan Markle avec son beau-père "qu'elle considère comme un deuxième père."

Harry et Meghan ont, dans un communiqué, démenti qu'ils avaient participé à l'élaboration de cette biographie, mais les éditorialistes britanniques redoutent cette affirmation, estimant que les co-auteurs semblent particulièrement bien renseignés dans cet ouvrage.