Tom Cruise et sa fille, Suri: son plan pour reprendre contact

Tom Cruise n’a presque plus de contact avec sa fille, Suri, née en 2006 de son union avec Katie Holmes. Mais il se pourrait bien qu’il attende sa majorité pour pouvoir la convertir à la scientologie.

Tom Cruise est un adepte de l’église de scientologie et il ne s’en cache pas. L’acteur a converti ses deux enfants aînés à leur majorité, c’est sans doute ce qu’il compte faire avec Suri. L’acteur n’a plus beaucoup de contact avec sa fille de quatorze ans. En 2012, Katie Holmes divorçait de Tom Cruise et obtenait la garde exclusive de leur fille.

Selon l’actrice Leah Remini, ancienne membre de la scientologie qui œuvre aujourd’hui à la dénonciation de l’organisation, l’acteur pourrait tenter de renouer avec sa fille à sa majorité pour lui faire connaître la scientologie. "L'église de scientologie considère Katie comme une ennemie, et de ce fait, Tom pense, comme tous les scientologues, qu'il ne peut pas être connecté à Suri, explique Leah Remini dans un entretien avec le New York Post. Je suis certaine que son plan rusé est d'attendre que Suri grandisse pour qu'il puisse la recruter dans la scientologie et l'attirer loin de sa mère."

Durant leur mariage, Katie Holmes avait adopté elle aussi les croyances de son mari avant de quitter l’église. Elle avait alors coupé les ponts avec la star de "Mission Impossible" pour protéger sa fille.