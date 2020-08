Premier concert post-coronavirus avec distanciation sociale: Sam Fender l'a fait (vidéos et photos)

A Newcasle, dans le nord de l’Angleterre, a eu lieu le premier concert post-confinement. Tout a été mis en place pour assurer la meilleure expérience possible aux fans, en toute sécurité.

De quoi redonner le moral aux amateurs de concert, Sam Fender a organisé un show post-confinement à Newcasle dans le nord de l’Angleterre. Le "Virgin Money Unity Arena" avait lieu dans une immense étendue d’herbe où étaient installées 500 petites plateformes métalliques séparées entre elles selon les règles de distanciation sociale.

Les spectateurs étaient ainsi répartis en groupe de deux à cinq avec des chaises. Chacun a donc profiter du concert à sa convenance: assis tranquillement ou debout à hurler les refrains. Par contre, il était formellement interdit de se rendre d’une plateforme à l’autre. Le port du masque était obligatoire et du gel hydroalcoolique était à disposition.

Au total, 2500 personnes ont profité du show. D’autres spectacles sont prévus selon la même organisation. Show must go on.



©Twitter @cable_life