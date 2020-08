Le chanteur Amir est en deuil

Le chanteur Amir a perdu un être proche à cause du coronavirus. Il a partagé sa douleur en chanson en écrivant un hommage discret.

Le chanteur Amir a perdu un être cher durant la période de confinement. Il s’est exprimé sur Sud Radio: "J'ai dû traverser une période assez compliquée, je pense qu'on a tous traversé ça, mais j'ai vécu un drame familial."

A la fin du clip de son nouveau morceau intitulé "La Fête", Amir rend hommage à son oncle par une simple et discrète dédicace: "A tonton Gérard".

"Je crois qu'au travers de cette douleur qui a marqué la période Covid et la période de confinement, parce que c'est arrivé à cause de ça et pendant cette période, j'en suis ressorti très très renforcé avec une volonté plus que jamais de vivre et de sentir chaque instant que m'offre la vie et de la partager aussi."