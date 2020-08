Pourquoi Meghan Markle a-t-elle divorcé de son premier mari? Une nouvelle biographique EXPLOSIVE accuse son ex

C'est sans doute le livre le plus attendu des fans de la monarchie royale britannique. "Finding freedom" est une biographie co-écrite par les journalistes Carolyn Durand et Omid Scobie, de fervents défenseurs du prince Harry et de son épouse Meghan Markle, qui auraient côtoyé de nombreux proches du couple pour offrir le point de vue des Sussex sur leur décision inédite qui les a amenés à quitter leurs fonctions royales. A chaque chapitre écrit dans cette biographie, les auteurs détaillent avoir au moins eu recours à deux sources différentes pour recouper leurs informations.

L'un des passages du livre est consacré au premier mari de Meghan Markle, épousé en 2011. Et une question est posée: "Pourquoi a-t-elle divorcé de son premier mari, Trevor Engelson?"

Il est producteur de films à Hollywood, travailleur et ambitieux, comme Meghan Markle. Mais après sept ans en tant que petit-ami officiel, et puis seulement 23 mois en tant qu'époux, qu'a-t-il bien pu faire pour contrarier son âme soeur qui a décidé abruptement de mettre fin à leur histoire.

Depuis l'apparition de la trentenaire au bras du Prince Harry, l'Américain n'a jamais souhaité s'exprimer sur les raisons qui ont poussé Meghan à demander le divorce. Trevor et Meghan ont chacun de leur côté construit une nouvelle vie avec de nouveaux partenaires et aucun des deux ne souhaite déterrer le passé.

Trevor était jaloux du succès de son épouse Meghan

Mais la publication de Finding Freedom, le nouveau livre controversé - et unilatéral - sur Meghan et le prince Harry, risque de changer la donne.

Avant de l'épouser, Meghan a souvent confié à ses proches qu'elle trouvait que "Trevor n'agissait pas toujours comme s'il soutenait sa carrière d'actrice". Pourtant cela ne l'a pas empêchée de franchir le cap et de l'épouser.

Pour le producteur hollywoodien, qui a tant fait pour propulser Meghan vers la célébrité d'actrice dont elle rêvait, ces révélations doivent être amères, parce que jusqu'il y a peu, lui seul savait vraiment ce qui faisait "vibrer" la jeune Américaine.

"Le récit dont il est le sujet fait de lui quelqu'un de brutal et de peu recommandable", estime le Daily Mail. Et de revenir sur la fin de leur romance. Après avoir décroché son rôle récurrent dans la série Suits, les rentrées financières de Meghan étaient devenues plus importantes que celles de son mari, "ce qu'il n'a pas apprécié", révèle une confidente de Meghan Markle.

Apparemment, Trevor aimait endosser le rôle de celui dont Meghan dépendait pour les introductions et les relations dans le secteur du cinéma. "Soudainement, la dynamique a changé", a déclaré "l’ami", "et il [Engelson] n’a pas aimé ça".

Cette jalousie, laisse entendre le livre, a précipité la rupture de leur relation. Lorsque Trevor a été invité aux Oscars 2013, il y est allé seul. Selon le livre, l'homme a justifié cette décision parce qu'il n'avait reçu qu'un seul billet, "mais Meghan se demandait si le vrai problème était qu'il ne voulait pas partager la vedette sur le tapis rouge". Ce qui fait écho à la façon dont Meghan et Harry se sentaient également traités par "les autres membres de la famille royale qui ne supportaient pas leur célébrité mégawatt et représentaient donc une menace existentielle pour le bien-être de la monarchie, d'où leur mise à l'écart et le Megxit", rapporte le livre.

"Une tentative de sauver sa réputation"

Les proches de Trevor, interrogé par le Daily Mail, ont un souvenir différent des événements.

L'oncle d'Engelson, Mickey-Miles Felton, est en contact régulier avec son neveu. Il est abasourdi par ses affirmations: "Trevor est une personne trop bonne pour avoir ce genre de pensées", a-t-il déclaré. "Ce n’est même pas proche de qui il est. Les raisons du divorce données dans ce livre sont une tentative d’assainir la réputation de quelqu'un "qui a fait quelque chose de mal et doit redorer son image".

Comme tout le monde, son neveu n’était pas sans défauts, dit-il, mais ajoute: "Ce n’est pas le genre de personne qui serait jalouse du succès de quelqu'un d’autre. Il a réussi et aidé beaucoup d'acteurs à percer dans le milieu, donc c'est totalement faux."

Des Tweets et des commentaires postés sur les réseaux sociaux en 2010 et 2011, montrent en effet que le producteur américain semblait très heureux pour sa fiancée et puis épouse. Il loue toutes les apparitions de son épouse dans la série. En janvier 2013, Trevor écrit même à ses abonnées: "N'oubliez pas de regarder la série Suits ce soir. Je suis tellement fier de ma merveilleuse épouse."