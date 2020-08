Chrissy Teigen était ENCEINTE quand elle s'est fait opérer pour ôter ses implants mammaires

Chrissy Teigen a raconté comment elle a appris qu'elle était enceinte de son troisième enfant dans une série de tweets postés ce vendredi, un jour après l'annonce de la grossesse de son 3ème enfant.

Un utilisateur de Twitter lui a demandé si elle était enceinte lors de sa chirurgie au cours de laquelle elle s'est fait retirer ses implants mammaires en juin. A celà la star a répondu:"C'est toute une histoire''.

Et de développer: "J'ai fait le test de grossesse de routine que vous faites avant toute chirurgie. Il était négatif", a écrit la mannequin de 34 ans, avant d'ajouter qu'elle a passé un autre test "quelques semaines après la chirurgie" le 19 juin.

"Alors le matin de la sortie de l'album de John, il s'est réveillé à 3 heures du matin pour participer à l'émission Good Morning America. Je me suis réveillée avec lui et j'ai pensé:"Je dois passer mon test mensuel et je vais être encore déçue'', a-t-elle déclaré à ses 13,1 millions d'abonnés. Et d'ajouter: "Et je n'ai pas été déçue".

En fait Chrissy Teigen qui a dû subir deux fécondations in vitro pour ses deux premiers enfants "ne pensait pas'' qu'elle "pourrait tomber enceinte naturellement".

"Ce qu'ils disent si souvent est souvent vrai. Lorsque vous renoncez d'essayer, la vie vous surprend. En résumé, mes seins me font mal'', a-t-elle écrit.

La star qui partage sa vie et la documente de nombreuses vidéos et photos sur les réseaux sociaux s'est également épanchée sur son état général: "De plus, vous avez vu à quel point ces derniers mois ont été difficiles pour moi. Alors maintenant, vous savez pourquoi j'ai simplement apprécié tout l'amour et le soutien à travers tout cela, d'autant plus que vous ne le saviez même pas. Et depuis de nombreuses années, je passe des tests de grossesse presque tous les mois, en priant pour voir un jour un positif. Juste un vœu pieux. Je n'ai jamais eu de positif auparavant", a-t-elle poursuivi.

"J'espère que cela donnera de l'espoir à quiconque traverse les mêmes épreuves que nous".

John Legend et Chrissy Teigen ont annoncé qu'ils attendaient leur troisième enfant vendredi en publiant sur les réseaux sociaux le nouveau clip du chanteur intitulé Wild. Il faut attendre la fin de cette vidéo, qui est un hymne à l'amour du chanteur pour son épouse, pour découvrir le ventre arrondi de Chrissy.