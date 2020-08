Loana revient sur l'épisode de la "piscine": "J'ai été un coup d'un soir pour Jean-Edouard"

Elle est devenue la grande gagnante de la toute première saison de Loft Story en France. Il y a 19 ans, elle "tombait amoureuse du candidat Jean-Edouard" et se rapprochait physiquement de lui dans une piscine. Une scène "Caliente" qui est restée dans les annales de la télévision: "On n’a pas mesuré les conséquences de notre acte. Les caméras étaient miniatures, dans les coins du jardin, et ça aurait pu se faire dans un autre endroit. Quand on a eu ce coup de folie, c’était juste un geste d’amour. On n’a rien fait de mal et il n’y a rien de pervers à ça."

C'est dans ces termes que Loana revient sur cette épisode de sa vie dans une émission rediffusée sur TF1 qui dévoile le quotidien des stars de la téléréalité.

Loana revient candidement sur cet épisode de sa vie: "Je n’ai jamais eu aucune nouvelle de Jean-Edouard par contre. Il a voulu tirer un trait après notre histoire. J’ai juste été un coup d’un soir pour lui. J’en ai pleuré pendant une semaine", révèle la Française qui a depuis connu de nombreux déboires après des addictions à la drogue et à l'alcool.

La jeune femme a également dû faire face à des problèmes psychiatriques, mais elle va désormais mieux, comme l'atteste son compte Instagram où elle informe régulièrement ses nombreux abonnés.