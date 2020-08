Le prince Charles et Camilla commémorent les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale (photos)

La Grande-Bretagne commémore ce samedi le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale avec une multitude d'événements, notamment retransmis à la télévision pour cause de coronavirus.



Les avions de la patrouille acrobatique de la Royal Air Force, les "Flèches rouges", survolent Édimbourg, Belfast, Cardiff et Londres, soit les capitales régionales du Royaume-Uni. Le prince Charles, héritier de la couronne britannique, et son épouse Camilla assistent pour leur part à la cérémonie d'hommage national au National Memorial Arboretum. Plusieurs vétérans seront également présents lors de cet événement retransmis à la télévision.

Le prince Philippe, l'époux âgé de 99 ans de la souveraine Elizabeth II, a également fait une apparition publique. Le 15 août est la date-anniversaire de la capitulation du Japon face aux Alliés, en 1945, qui a mis fin aux hostilités mondiales. La reddition des troupes japonaises avait été officiellement actée le 2 septembre dans la Baie de Tokyo, à bord de l'USS Missouri. Les combats sur le front européen avaient pris fin le 8 mai 1945 grâce à la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie.