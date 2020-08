Vitaa et Slimane: un deuxième album en duo

Vitaa et Slimane vont retravailler ensemble. Après leur album "VersuS" sorti en 2019, le duo s’apprête à sortir "VersuS Chapitre II" avant la fin 2020.

Le duo Vitaa et Slimane: ça marche. Ils s’adorent et leurs collaborations sont souvent saluées par la critique et les fans. Depuis leur rencontre dans les fauteuils de "The Voice Belgique", ils ont déjà sorti plusieurs duos et un album commun intitulé "VersuS".

Leur tournée pour cet album a d’ailleurs été interrompue à cause du coronavirus avec aucune certitude de reprise à la rentrée. Mais ce n’est pas ça qui arrête les deux artistes. Ils vont sortir la suite: "VersuS Chapitre II". Il s’agit d’une réédition sur premier album avec 10 chansons inédites.

Vitaa et Slimane ont confectionné cet album durant la pandémie en créant leur studio d’enregistrement à Cannes cet été. Si la date de sortie n’est pas encore été annoncée, le duo a dévoilé un premier extrait intitulé "Ça ira".