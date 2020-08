Beverly Hills 90210: les vraies raisons du départ de Shannen Doherty

De 1990 jusqu’en 2000, la série "Beverly Hills 90210" cartonnait sur les écrans. Alors pourquoi Shannen Doherty a-t-elle quitté la série en plein succès à la fin de la saison 4?

Shannen Doherty a fait l’objet de beaucoup de rumeurs au fil des années. On l’a décrite comme une personne hautaine et capricieuse suite à son départ de la série à succès "Beverly Hills 90210". Pourtant, l’interprète de Brenda Walsh explique qu’elle n’était simplement pas heureuse.

"Il y avait clairement un moment où je ne voulais pas être là. J’étais malheureuse, confiait-elle dans Entertainment Weekly. Ça fait bizarre de dire que je travaillais sur une série à succès, que je gagnais plein d’argent et que j’étais malheureuse, car ça me faisait passer pour une ingrate, ce qui n’est pas le cas."

Pour l’actrice alors âgée de 23 ans, la pression était trop dure à gérer: "Le sacrifice d’avoir une caméra pointée sur moi 24 heures sur 24 alors que j’essayais désespérément de grandir, de comprendre ma spiritualité, de gérer mes histoires de cœur. Je veux dire… j’étais une adolescente."

Retards et bagarre

Suite à son départ, le producteur exécutif de la série, Charles Roisin, avait argumenté que c’était à cause de ses retards à répétition sur le plateau. Chose que l’actrice nie: "Je suis peut-être arrivée en retard quatre fois en quatre ans. D’autres membres du casting ont aussi eu des retards. Il y avait juste beaucoup de jalousie sur la série."

Une autre cause du départ de la star était sa mésentente avec Jennie Garth, l’interprète de Kelly. Les deux femmes en sont même venues au main. Tori Spelling évoquait l’incident en 2015 sur le plateau de son émission. "On m’a dit que les garçons avaient dû séparer Jennie et Shannen." Pourtant, Tori Spelling a toujours défendue sa co-star disant d’elle: "Etait-elle une personne horrible? Non. C’est l’une des meilleures amies que je n’ai jamais eue."