Brad Pitt et Angelina Jolie: nouveau rebondissement dans leur divorce

Après plus de 10 ans d’amour, Angelina Jolie et Brad Pitt se sont séparés le 15 septembre 2016. Depuis, les ex se font la guerre et le divorce traîne.

Angelina Jolie et Brad Pitt sont séparés depuis bientôt 4 ans, pourtant leur divorce traîne. Alors que la guerre a fait rage entre les deux ex, leurs relations semblaient s’être apaisées. Mais ça aura été de courte durée. L’actrice a remis le feu aux poudres selon le Daily Mail. Elle a demandé à ce que le juge en charge du divorce soit démis de ses fonctions car il est trop proche de l’avocate de Brad Pitt. Forcément, Brad Pitt s’énerve. Il estime que les victimes de cette décision sont leurs enfants. Il a souligné que c’était d’une mauvaise foi totale. Surtout que tant que le divorce n'est pas prononcé, les enfants du couple n’ont pas le droit de voir leurs grands-parents paternels. Angelina Jolie s’y oppose fermement à cause des différence d’opinion avec la mère de Brad Pitt.