Yasmine (Princes et Princesses de l'Amour) DÉFIGURÉE: un homme l'a agressée dans son appartement

Yasmine Pierards, candidate de télé-réalité, a été violemment agressée. Elle a publié des photos de son visage tuméfié sur les réseaux sociaux.

Yasmine Pierards est une jeune Belge de 23 ans connue dans le milieu de la télé-réalité. Elle a en effet participé à plusieurs émissions, comme "L'Île de la Tentation", "Ex on The Beach" ou "Princes et Princesses de l'Amour". Il y a quelques jours, elle a été violemment agressée dans son appartement.

Sur son compte Instagram, Yasmine Pierards a publié des photos de son visage tuméfié. Le nez en sang, d'énormes hématomes, un œil au beurre de noir… Elle explique les faits en légende de ces photos effroyables. "Je voulais garder ça secret et ne rien poster du tout. Mais je sens que j'ai besoin d'utiliser ma plateforme pour conscientiser sur le harcèlement. Tout a commencé par une stupide petite after party chez moi. À la fin de la soirée, je voulais que tout le monde parte mais il y avait un homme (je l'avais vu une fois parce que nous avons des amis en commun) qui ne voulait pas rentrer chez lui parce qu'il voulait dormir chez moi."

"Il m'a frappée au visage plusieurs fois"

L'homme en question s'était endormi sur le canapé de Yasmine Pierards. Elle l'a réveillé et lui a dit qu'il devait partir. "Il agissait de manière confuse et au lieu de rentrer chez lui, il a directement été vers ma chambre et s'y est enfermé." La jeune femme explique qu'elle voulait appeler la police, mais que son téléphone était malheureusement dans sa chambre. "J'avais peur parce qu'il était toujours chez moi donc je n'ai pas arrêté de lui dire qu'il devait partir. Il a ouvert la porte et est revenu dans mon salon, je lui ai dit que j'avais vraiment besoin qu'il parte."

C'est là que les choses dérapent. "Il a perdu la boule et m'a frappée au visage plusieurs fois. J'ai immédiatement senti que mon nez était cassé et je ne pouvais rien faire pour me protéger. Il a continué à me frapper donc je suis tombée au sol. Alors que j'étais couchée par terre, il a continué à me frapper et à me donner des coups de pied sur tout le corps. J'avais si peur quand tout le sang coulait sur mon visage et à ce moment-là, j'ai rampé jusqu'au hall de mon immeuble pour demander aux voisins d'appeler la police. Cet homme est venu et s'est assis à côté de moi dans le couloir. Il m'a dit que c'était de ma faute parce que je voulais qu'il parte."

"Ça aurait pu encore plus mal se finir"

La police est arrivée et Yasmine Pierards a été emmenée à l'hôpital. D'après elle, son agresseur a passé 5 à 6 heures en prison avant d'être libéré. "J'ai été à l'hôpital pendant deux jours, mon nez est cassé, j'ai une commotion et mon œil est foutu. Je me sens mal mais tout de même chanceuse parce que ça aurait pu encore plus mal se finir." La candidate annonce ensuite qu'elle prendra un petit break des réseaux sociaux. Sur son compte, on peut voir aussi ders images de son appartement avec les traces de sang de l'agression.