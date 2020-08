Melania Trump à nouveau distante avec son mari: elle refuse de lui donner la main… malgré plusieurs tentatives (vidéo)

Ce dimanche 16 août, Melania Trump est à nouveau apparue distante avec son mari. À la descente de l'avion à Washington, elle a refusé de lui donner la main malgré plusieurs tentatives du président américain.

Melania Trump qui refuse de donner la main à son mari. De nouvelles images ont encore été dévoilées. Le couple descendait d'un avion en provenance du New Jersey à Washington DC. Alors que le président américain descendait du Air Force One, il a tenté de prendre la main de son épouse. Mais Melania s'est rapidement esquivée et malgré plusieurs tentatives, Donald Trump n'a jamais réussi à prendre la main de son épouse.

Cette séquence a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Ce n'est en effet pas la première fois que Melania Trump refuse le contact avec son mari. En janvier dernier, elle avait retiré sa main de celle de son mari lors d'un championnat de football universitaire à la Nouvelle-Orléans.