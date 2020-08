Cet homme est BEAUCOUP plus vieux que ce que vous imaginez (photos)

Edson Brandao est influenceur, coach personnel et auteur. On lui donne en général une vingtaine d'années en moins que son âge.

C'est le Daily Mail qui présente Edson Brandao. Cet habitant de Groningen, aux Pays-Bas, est influenceur, coach personnel et auteur. Sa particularité ? Il faut beaucoup plus jeune que son âge. En effet, Edson Brandao a… 53 ans. Son secret pour paraître si jeune ? Un style de vie sain.

L'homme explique au DailyMail qu'il ne s'est jamais senti aussi bien grâce à un esprit positif, des exercices quotidiens, une bonne alimentation et de bons soins de la peau. Edson Brandao assure n'avoir jamais eu recours à la chirurgie esthétique. Il considère son corps comme un "temple" et explique qu'il évite le sucre, les aliments fris ou transformés, il n'a jamais fumé ou pris de drogue et il ne boit que de l'eau minérale (deux litres par jour).



"J'essaie de parvenir à mes objectifs avec des aliments biologiques, des fruits, des légumes et je bois beaucoup d'eau. J'utilise quotidiennement des crèmes anti-âge pour ma peau afin de garder une apparence jeune. Je prends soin de mon corps, que je considère comme un cadeau précieux de la part de Dieu."



Edson Brandao explique que souvent, les gens pensent qu'il a 25 ans. "Pour être honnête, je ne me suis jamais senti aussi bien. C'est fantastique de voir les gens étonnés par mon apparence si jeune et que je puisse les inspirer à changer leur mode de vie s'ils le souhaitent."