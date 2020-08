Céline Dion: voici pourquoi son fils René-Charles ne passe pas ses vacances avec elle

Céline Dion a décidé de passer ses vacances dans son Québec natal. Malheureusement, son fils René-Charles ne l'a pas suivie.

Alors qu'elle a été obligée de reporter sa tournée qui passait par la Belgique à cause du coronavirus, Céline Dion a décidé de se ressourcer au Québec. La chanteuse pourra y passer du temps avec deux de ses trois fils, Eddy et Nelson. En effet, René-Charles n'a pas accompagné sa maman et ses deux frères.

Pourquoi le fils aîné de la star n'est pas parti avec eux ? Il a préféré rester avec sa chérie à Las Vegas. Le magazine québécois Echos explique que le jeune homme les rejoindra peut-être plus tard, "mais rien n'est moins sûr". Étant donné que la star adore sa belle-fille, elle doit sans doute comprendre la décision de son fils de 19 ans.