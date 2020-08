Vincent Cassel dévoile son drôle de tatouage en hommage à son épouse

Deux ans après leur mariage, Vincent Cassel et Tina Kunaley semblent toujours filer le parfait amour. Et l’acteur de 53 ans vient encore de faire démonstration de ses sentiments pour sa belle en se faisant tatouer une Betty Boop noire, un dessin que Tina Kunaley affiche sur sa photo de profil Instagram.



Vincent Cassel a dévoilé ce tatouage éphémère (?) sur ce même réseau social, où il est d'ailleurs très actif : au large de Saint-Jean-de-Luz, le comédien présente son épaule en contractant son biceps droit.



Tina Kunakey semble avoir apprécié cette attention puisqu’elle a commenté la publication avec un emoji de cœur. On en déduit que les parents de la petite Amazonie ne sont pas ensemble pour le moment.



