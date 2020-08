Rarissime: un orque épaulard filmé au large de l'Alaska (vidéo)

Les observateurs de baleines ont réussi à capturer pour la première fois une vidéo d'un orque au large du sud-est de l'Alaska.

L'épaulard, un jeune mâle nommé Tl'uk, a été repéré avec deux adultes le 7 août dernier. Le trio a été aperçu en train de nager près des îles Kuiu et Kupreanof, à l'ouest de Petersburg, en Alaska.

Stephanie Hayes, étudiante diplômée en biologie marine à l'Université de l'Alaska à Fairbanks, a capturé des photographies du nageur presque insaisissable.

"J'ai aperçu une sorte de lueur sous l'eau et j'ai cru que c'était un épaulard clair, qui faisait quelque chose de drôle'', a déclaré Hayes.

"Et non, à ma grande surprise, l'épaulard était totalement blanc. Et quand il est apparu, les cris d'excitation des scientifiques sur la proue résonnaient partout. C'était vraiment incroyable."

Seulement, cinq espèces semblables ont été répertoriées dans le monde.

"C'est une observation unique dans une vie, les épaulards atteints de leucisme sont incroyablement rares et même les chercheurs ne s'attendent jamais à en voir un dans leur carrière '', a détaillé Stephanie Hayes dans sa publication postée sur Instagram.

Bien que Tl'uk n'ait pas le motif noir et blanc caractéristique de l'orque, il n'est pas un albinos, ce qui serait reconnaissable par une peau d'un blanc pur et des yeux roses.

Les animaux comme lui sont décrits comme leucistiques, un terme qui couvre une grande variété de conditions qui entraînent une perte partielle de pigmentation de la peau.

Seule une poignée de baleines leucistiques a été repérée en plus de 80 ans, et moins de dix sont actuellement en vie.

La dernière a été aperçue au large de la Russie en 2010, nous renseigne le Daily Mail.