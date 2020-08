Tous en cuisine: Cyril Lignac vous propose de préparer des plats, en direct sur Plug RTL

Dès le 24 août, cuisinez avec Cyril Lignac du lundi au vendredi à 19h sur Plug RTL.

En live depuis sa cuisine, le Chef vous propose de préparer un menu composé de 2 recettes pour 4 personnes simples et faciles à réaliser !



Pour ces émissions, Cyril Lignac est accompagné de :



• Jérôme Anthony, reconverti en commis, qui depuis sa cuisine tente de suivre à la lettre les bons conseils du Chef. Il joue les « monsieur tout le monde » et réalise la recette. Mais il va aussi sortir de sa cuisine pour s'inviter en province et cuisiner directement chez des particuliers, ou auprès de producteurs locaux.



• nombreux invités surprises qui vont suivre les cours de cuisine depuis leur domicile, mais qui pourront parfois également rejoindre Cyril Lignac en cuisine.



• plusieurs familles de France et de Belgique, elles aussi en duplex en direct, essayeront de suivre les instructions du Chef.



Les ingrédients nécessaires pour faire les recettes de Cyril Lignac seront publiés chaque vendredi sur le Facebook de Plug RTL. Retrouvez les premières recettes de Tous en Cuisine dans le dossier de presse ci-joint.



Cyril Lignac cuisine du lundi au vendredi en direct sur Plug RTL à 19h.