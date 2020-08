Damien Carreau prend les commandes de "Mon 5 à 7" sur Bel RTL

Après 25 ans aux commandes des petits matins de Bel RTL, Fabrice Collignon passe le flambeau à Damien Carreau. C’est lui qui aura désormais le plaisir de réveiller et d’accompagner les Belges tous les matins.



Fabrice Collignon



"Je suis super content pour Damien. C’est vraiment une émission où on se sent proche des gens, et Damien est un homme simple et empathique. Il va bien faire ça, j’en suis certain, il est méticuleux et souriant. Bon réveil Damien !".



Damien Carreau



"C’est forcément un défi de reprendre une émission incarnée par Fabrice pendant 25 ans. Mais c’est aussi un moment privilégié de pouvoir être aussi proche des auditeurs, à ce moment de la journée. D’ailleurs, dans cette nouvelle version de « Mon 5 à 7 », on va tenter de mettre à l’honneur ces auditeurs qui nous accompagnent si tôt. Je suis impatient de vous retrouver dès la rentrée !"



Réveillez-vous tous les matins, dès la rentrée, en compagnie de Damien Carreau sur Bel RTL.