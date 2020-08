La reine Sofia d'Espagne, aperçue seule dans la rue: que va-t-elle devenir?

La reine Sofia n'est pas partie en exil avec son époux, le roi Juan Carlos. La publication d'une photo d'elle, prise dans l'une des rues les plus célèbres de l'île de Palma de Majorque pose question. La Reine émérite est visiblement seule, avec un sac de parfum. La publication d'un tel cliché n'aurait pas été possible sans l'accord de la maison du Roi, affirme le journal El Pais. La Reine souhaite-t-elle donc faire passer un message, montrant qu'elle passe ses vacances isolée du reste de la famille et surtout de son époux exilé? C'est la question que beaucoup se posent.

En attendant le roi Felipe et son épouse Letizia multiplient les sorties publiques pour faire bonne figure alors que la monarchie est mise à mal.

Il y a deux jours, les journaux renseignaient sur le fait que le roi émérite était aux Emirats arabes unis. Un choix qui n'a fait qu'empirer la situation.

"La pire destination possible... Juan Carlos aggrave la crise": le choix de l'ancien roi d'Espagne de s'installer aux Emirats arabes unis pour s'éloigner d'un scandale de corruption directement lié aux pays du Golfe n'a fait qu'attiser la tempête qui souffle sur la monarchie.

Même le quotidien ABC, le plus royaliste du pays, a déploré mardi le coup porté à l'image de l'ex-souverain de 82 ans par l'annonce, faite lundi, de sa présence à Abou Dhabi depuis le 3 août, quand son exil a été annoncé et présenté comme une façon de laisser son fils Felipe VI exercer ses fonctions sereinement.

"C'est un bon choix pour lui, mais un très mauvais choix pour la Maison royale et pour l'image de la Couronne", a déclaré mardi à l'AFP le journaliste Alberto Lardies, auteur d'un livre sur la monarchie.

"On parle non seulement de pays où les droits de l'Homme ne sont pas respectés (...), mais aussi de l'endroit où il est soupçonné d'avoir joué un rôle d'intermédiaire pour le versement de commissions, tout en se goinfrant lui-même au passage", explique-t-il.

Le silence de la classe politique espagnole, où les principaux partis serrent les rangs avec la Maison royale, contraste avec la polémique médiatique.

"Le père du roi a commis une grave erreur (...) qui laisse transparaître un défi à l'opinion publique espagnole, à son propre fils le roi et, ce qui n'est pas moindre, au gouvernement", écrit mardi dans le journal en ligne El Confidencial José Antonio Zarzalejos, bon connaisseur de la monarchie.

"De tous les endroits possibles pour s'exiler, Juan Carlos 1er a choisi le pire (...) Il y sera certainement l'objet de toutes les attentions mais il risque d'y perdre tout dévouement", ajoute dans un éditorial le directeur adjoint d'ABC, Agustin Pery.