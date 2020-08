Voici la photo de Meghan Markle qui a convaincu le prince Harry de se rendre à son rendez-vous arrangé

C'est sans doute le livre le plus attendu des fans de la monarchie royale britannique. "Finding freedom" est une biographie co-écrite par les journalistes Carolyn Durand et Omid Scobie, de fervents défenseurs du prince Harry et de son épouse Meghan Markle, qui auraient côtoyé de nombreux proches du couple pour offrir le point de vue des Sussex sur leur décision inédite qui les a amenés à quitter leurs fonctions royales. A chaque chapitre écrit dans cette biographie, les auteurs détaillent avoir au moins eu recours à deux sources différentes pour recouper leurs informations. Nous avons lu cet ouvrage.

Lors de l'entretien qu'ils ont accordé le jour de l'annonce de leurs fiançailles, Harry et Meghan sont revenus sur la façon dont ils se sont rencontrés. C'était via des connaissances communes qui leur avaient concocté un rendez-vous arrangé.

Pour persuader le fils du prince Charles de se rendre à cette soirée, l'un de ses amis lui a montré un cliché de Meghan assez particulier, révèle la biographie. Une photo prise en 2015 sur le tapis rouge lors de la soirée CFDA/Vogue Fashion Fund Awards sur laquelle Meghan Markle portait une robe argentée très décolletée.

Harry l'a trouvée très attirante et, célibataire au moment de la proposition, il a accepté de se rendre au rendez-vous arrangé, sans se douter que cette actrice américaine allait changer le cours de sa vie.