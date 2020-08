Jennifer Aniston et Courteney Cox jouent au billard: devinez qui a gagné?

C'est une soirée amusante entre amies que l'actrice Courteney Cox alias Monica dans Friends a tenu à partager avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Dans un clip, reprenant les meilleurs moments de la soirée, on peut voir sa meilleure amie et ancienne partenaire à l'écran, Jennifer Aniston perdre petit à petit son sang froid autour d'un billard... parce qu'elle rate de plus en plus de coups. Visiblement frustrée, l'actrice fait même à un moment donné un doigt d'honneur à l'intention de son amie...

Et Courteney Cox de légender: "J'ai peut-être passé une bonne soirée mais est-ce que mon amie peut-être encore plus mignonne...?"

Mauvaise perdante Jennifer Aniston? Peut-être un peu...