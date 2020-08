Alexandra Lamy excédé par les réseaux sociaux: voici pourquoi elle a reçu des "torrent d’injures"

Lors d’un entretien accordé à Elle pour la sortie du film Belle-fille, Alexandra Lamy est revenue sur les commentaires peu amènes dont elle a fait l’objet pour son soutien à Adèle Haenel après la cérémonie des César.

À l'occasion de la sortie du film Belle-fille, le magazine Elle consacre sa couverture à Alexandra Lamy. L’actrice de 48 ans donne la réplique à Miou-Miou et Jonathan Zaccaï dans cette comédie réalisée par Méliane Marcaggi. Lors de son entretien avec le magazine féminin, Alexandra Lamy ne s’est pas contentée de faire la promotion du film. Elle a aussi évoqué les critiques dont elle a été la cible après la tumultueuse soirée des César 2020.

Pour rappel, cette cérémonie a été marquée par les réactions houleuses suscitées par l’attribution du César du meilleur réalisateur à Roman Polanski, condamné pour des faits de viols sur mineure par la justice américaine en 1977 et considéré par Interpol (Organisation internationale de police criminelle) comme fugitif. En 2019, Valentine Monnier, une photographe française, l’a accusé de faits similaires. De nouvelles allégations réfutées par le réalisateur.

Lorsque le César lui a été décerné malgré son absence, l'actrice Adèle Haenel avait quitté la salle Pleyel en clamant "C'est la honte !". Tout un symbole pour la comédienne qui venait d’accuser le réalisateur Christophe Ruggia d'"attouchements sexuels". Alexandra Lamy avait affiché son soutien à Adèle Haenel en commentant sur Instagram une photo où on l’apercevait en train de quitter la cérémonie : "Avec tout mon soutien !!!"

Ancienne épouse de Jean Dujardin, lequel joue le premier rôle du dernier film de Polanski, Alexandra Lamy a dû faire face à l’incompréhension d’internautes très remontés : "Je me suis pris des torrents d'injures et de sous-entendus débiles par rapport à mon ex, confie-t-elle. Les gens y ont vu de la jalousie ou de la rancoeur. Je n'avais même pas mis #Polanski ! Tout ça est aberrant. De toute façon, on ne peut plus rien dire, a-t-elle estimé. Quand tu postes par exemple : "C’est horrible ce qui se passe en Afghanistan", tu reçois : "Et la Syrie, c’est pas horrible, et t’en as rien à foutre, alors ?" Quoi que tu dises, tu te fais défoncer."