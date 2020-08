Miss France 2021: une candidate disqualifiée pour avoir posé topless contre le cancer du sein (photos)

Anaëlle Guimbi a 20 ans et elle vient d'être disqualifiée du concours de Miss Guadeloupe, première étape pour espérer devenir Miss France 2021. La jeune femme, qui est mannequin, a participé à une campagne de sensibilisation au cancer du sein. Pour cela, elle a posé seins nus lors d'une séance photo. Même si sa poitrine était invisible, cachée derrière de la peinture et des fleurs, du côté du comité Miss France, les règles sont les règles...

Sur son compte Instagram, elle a annoncé à ses premiers fans la nouvelle.

"Je continuerai toujours à défendre les valeurs qui me sont chères"

"Malheureusement cette magnifique aventure qu’est Miss Guadeloupe s’arrête ici pour moi", annonce-t-elle en repostant les photos qui ont tout fait basculer. "En effet, les photos que vous voyez s’avèrent être contraire aux valeurs de Miss France. Les règles sont ce qu’elles sont, je m’incline mais je continuerai toujours à défendre les valeurs qui me sont chères comme ce combat contre le cancer du sein."





"Vous aviez raison de me soutenir"



"Je ne vous remercierai jamais assez pour tout le soutien et l’amour que vous m’avez apporté ces derniers jours. J’aurais vécu cette aventure pleinement, mon seul regret sera de ne pas avoir pu participer au show et par la même occasion vous montrer à tous que vous aviez raison de me soutenir. Je souhaite bonne chance à toutes mes copines d’aventure, on forme une super belle équipe et je suis heureuse d’avoir pu faire d’aussi belles rencontres."

Les clichés, réalisés pour la bonne cause, font partie d'une opération de sensibilisation de la dernière édition "d'octobre rose", qui à faire de la prévention contre le cancer du sein.

"Ce n'est pas la cause qu'elle défend qui pose problème, mais juste une question de réglementation qu'on applique à la lettre", a justifié Sandra Bisson, déléguée régionale du comité Miss Guadeloupe pour Miss France. Le concours Miss France interdit effectivement aux candidates de poser nues.

"Il n’y avait aucune vulgarité dans ces photos"

"Au début, je me suis sentie vraiment mal. Je me suis dit que j’aurais peut-être dû y penser avant. Puis, après une demi-heure, je me suis dit… Mais où est le problème ? C’est une noble cause, l’intention était bonne et il n’y avait aucune vulgarité dans ces photos", a confié la jeune femme aux journalistes de France Info.

Anaëlle a reçu un grand soutien sur les réseaux sociaux. Une association qui sensibilise au cancer du sein a même publié une lettre ouverte, demandant au comité Miss France de revenir sur sa décision: "Nous souhaitons que notre lettre permettra à cette jeune femme dont l'engagement est à saluer et non à punir de participer à son rêve."



