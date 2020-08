Jade et Joy Hallyday ne feront pas leur rentrée scolaire à Los Angeles

Jade, Joy et Laeticia Hallyday ont profité pleinement des vacances d'été. Elles ont quitté en fin d'années scolaire Los Angeles pour passer du temps en Europe, entre Paris, l'Italie et Saint Bath.

Mais, selon Voici, la petite famille ne rentrera pas à Los Angeles comme prévu en septembre. Jade et Joy, âgées de 14 et 12 ans, devront attendre pour retrouver leurs camarades du lycée français de la ville, car leur maman a encore des affaires à régler. Evidemment, celles-ci concernent toujours Johnny Hallyday et sa succession.

Jade et Joy suivront donc des cours par correspondance depuis Paris. Même si les deux adolescentes seront sans doute tristes de devoir rester encore un peu en Europe, ce système de scolarité ne devrait pas les perturber. Suite à la crise du coronavirus, de nombreux étudiants ont opté pour cette solution.

L'avocat de Laeticia Hallyday avait annoncé le 3 juillet la conclusion d'un "accord définitif" entre la veuve de Johnny et Laura Smet, qui avait la première saisi la justice pour contester le testament de son père rédigé aux Etats-Unis. Cet accord, dont les détails n'avaient pas été dévoilés, a mis fin à plus de deux ans de procédure devant les tribunaux. David, lui, renonce à la succession de son père.