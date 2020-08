Harry et Meghan se mobilisent pour les enfants de Los Angeles (vidéo)

Le Duc et la Duchesse de Sussex ont passé la journée de mercredi à distribuer des fournitures scolaires et des produits de première nécessité à des enfants de Los Angeles. Le couple, très engagé dans différentes actions caritatives, aidait l'association caritative Baby2Baby lors de la collecte organisée à l'école primaire de Knox.

De nombreuses photos de l'évènement ont été postées sur le compte Instagram appartenant à l'organisation caritative, montrant le couple en train de distribuer des vêtements, des couches, des lingettes et de la nourriture. Les parents d'Archie en ont profité pour échanger quelques mots avec les petits garçons et les petites filles qui étaient présents.



Sur sa page d'instagram, l'association Baby2Baby dit qu'elle "fournit aux enfants vivant dans la pauvreté, âgés de 0 à 12 ans, des couches, des vêtements et tous les produits de première nécessité que chaque enfant mérite".