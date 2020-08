Métamorphosée, Kelly Osbourne révèle comment elle a perdu 40 kilos en quelques mois (photos)

Depuis quelques semaines, Kelly Osbourne partage des photos d'elle qui déroutent ceux qui l'ont connue il y a quelques années. La fille du chanteur de métal Ozzy Osbourne et de la présentatrice Sharon Osbourne est tout simplement méconnaissable, et pour cause, elle a perdu 40 kilos.

"Oui, j'ai fait appel à un chirurgien"



Si Kelly Osbourne a d'abord expliqué que sa ligne venait d'un régime végétalien, elle révèle aujourd'hui qu'elle a dû passer sur une table d'opération pour arriver à ses fins.



La jeune femme de 35 ans a eu recours à une sleeve gastronomique, opération qui consiste à retirer de 75 à 80% de l'estomac. "Oui, j'ai fait appel à un chirurgien", explique-t-elle pour le podcast Hollywood Raw with Dax Holt and Adam Glyn. "Je me fous complètement de ce que les gens ont à dire à ce propos. Je l'ai fait, j'en suis fière."



Aujourd'hui, Kelly Osbourne fait du 36 et brandit fièrement l'étiquette de ses vêtements pour le prouver sur ses réseaux sociaux. "Oui, je me vante, mais j'ai travaillé dur et cela fait du bien!", dit-elle, dans un post repéré par Pure People.

Kelly n'oubliera pas ceux qui l'ont rejetée à cause de son poids

Une sleeve est loin d'être une opération anodine. Les complications peuvent être nombreuses et le suivi dure plusieurs années. Le patient doit également changer totalement sa façon de s'alimenter. "Tout ce que ça fait, c'est vous mener vers la bonne direction. Mais si vous pensez à le faire, réfléchissez-y vraiment à deux fois", dit Kelly Osbourne.



Avant de se faire opérer, elle a suivi une thérapie d'un an pour ne plus être encline à des épisodes de boulimie comme par le passé. Triste conclusion à son histoire, l'Anglaise estime que désormais, avec 40 kilos de moins, elle peut décrocher plus de contrats... Mais pas question de signer avec ceux qui l'ont rejetée par le passé! "Quand j'étais plus grosse, personne ne voulait travailler avec moi. J'étais invisible. Alors maintenant, je sais exactement avec qui je ne travaillerai pas. Je ne l'oublierai pas."



