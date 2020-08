Lucie Bernardoni, finaliste de la star Ac' face à Grégory Lemarchal, atteinte d'une maladie très douloureuse

Le chanteur Grégory Lemarchal, mort après un long combat contre la mucoviscidose, avait remporté la Star Academy en 2004. Il s'était retrouvé face à Lucie Bernardoni lors de la finale. Des années après l'émission, la chanteuse continue de penser à son ami.



Elle a décidé d'enregistrer un album hommage à Grégory Lemarchal dont les bénéfices seront reversés à l'association qui lutte contre la maladie qui a emporté Gregory Lemarchal à 24 ans. La femme de 33 ans va l'intituler "Restons amis".



L'an dernier, Lucie Bernardoni a confié à PurePeople être atteinte du syndrome d'Ehlers Danlos. "C'est une maladie 'invisible', mais très douloureuse. J'ai des problèmes articulaires, musculaires et vasculaires entre autres depuis toujours. Ma santé est fragile, on ne sait pas comment elle évoluera et je me bats tous les jours", avait expliqué l'artiste.