"J'ai eu des frissons": le chef de la sécurité PÉTRIFIÉ en voyant une silhouette déambuler en pleine nuit sur un chantier

Une société de sécurité de Birmingham a affirmé que la caméra de surveillance avait filmé une femme en blanc qui traversait sinistrement un chantier du centre de la ville à 1h53 du matin le 18 août. "Nous assurons la sécurité du site de construction de Sherborne Street, dans le centre de Birmingham", a expliqué Adam Lees, directeur général de Limitless Security, au Mirror.

"Aux premières heures du mardi, nous avons reçu une alerte nous informant qu'une caméra à détection de mouvement avait capté des mouvements sur le site. Les images sont parvenues à mon ordinateur portable, alors j'ai vérifié et j'ai vu cette image. J'ai immédiatement prévenu la sécurité du site qui a effectué une patrouille complète, mais n'a rien trouvé (...) Ils sont sortis immédiatement, c'était dans les minutes qui suivaient et il n'y avait aucun signe de la présence de quelqu'un, c'était vraiment bizarre", a prétendu Adam Lees.



Le chef de la sécurité a déclaré qu'il avait eu du mal à se rendormir, tellement il était effrayé par l'apparition de la femme, qui semble porter une robe et un objet alors qu'elle se promène sur le site.



C'est incroyablement étrange. Je n'ai aucune idée de ce que ça a pu être, mais je n'ai pas dormi du reste de la nuit et cela m'a donné des frissons", a raconté le chef de la sécurité.



"Je n'ai jamais cru aux fantômes, mais ça je ne peux pas l'expliquer. Les gens disent que c'est un canular, mais je peux leur assurer que c'est 100 % authentique. J'aimerais que ce ne soit pas le cas, car cela m'a donné la chair de poule. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Elle se penche en avant et semble flotter, et tient quelque chose dans ses mains. Pour moi, on dirait qu'elle porte une robe de mariée comme si elle attendait de se marier. Elle ressemble à une mariée fantôme", a détaillé l'homme.



"C'est la chose la plus étrange que j'ai vue en cinq ans de surveillance de centaines de sites comme celui-ci. Imaginez que vous regardez cette image à deux heures du matin. Il m'a fallu un certain temps pour m'endormir à nouveau après cela. J'ai fait quelques recherches pour voir s'il y avait eu des églises dans la rue. Tout ce que j'ai trouvé, c'est que c'est une très vieille rue qui existe depuis des centaines d'années", a poursuivi le chef.



L'image publiée par la fille d'Adam sur Twitter. "Le chantier de mon père à Birmingham a donc une caméra de surveillance qui clignote lorsqu'il y a du mouvement et ce matin, elle a pris cette photo. Dix minutes plus tard, la sécurité est allée vérifier et n'a rien trouvé", a-t-elle dit.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Depuis, le cliché a été partagée des milliers de fois. Elle provoque de nombreuses réactions. De nombreuses personnes se demandent s'il s'agit vraiment d'un fantôme ou d'un canular.



"Si c'est vrai, c'est vraiment effrayant. Des fantômes qui se promènent... ça fait réfléchir", a réagi un internaute.

D'autres... sceptiques ou amusés, ont échangé leurs théories sur ce qui se passe sur l'image.



Un utilisateur de Twitter qui affirme travailler dans la construction a spéculé que cela pouvait simplement être quelqu'un qui cherchait furtivement de la ferraille sur le site.



Quoi qu'il en soit, Internet s'est montré à la hauteur de la situation. Certains se sont amusés à lui mettre un équipement de sécurité avec Photoshop pour s'assurer qu'elle soit en sécurité lorsqu'elle hante les sites de construction. Malgré toutes ces suppositions, le mystère reste entier...