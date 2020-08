"The Batman" avec Robert Pattinson: la première bande-annonce dévoilée (vidéo)

La bande-annonce du film The Batman a été diffusée il y a quelques heures sur Youtube, soit quelques mois après avoir partagé les premières images du film. C’est Robert Pattinson qui incarne le célèbre super-héros de DC Comics dans le film réalisé par Matt Reeves. La star de la sage Twilight enfile costume du justicier de Gotham City après après Adam West (Batman), Michael Keaton (Batman et Batman : Le Défi), Val Kilmer (Batman Forever), George Clooney (Batman et Robin), Christian Bale (Batman Begins, The Dark Knight : Le Chevalier noir et The Dark Knight Rises) et Ben Affleck (Batman v Superman : L'Aube de la justice, Justice League).

Le film dans lequel joue aussi Zoé Kravitz et Jeffrey Wright est toujours en tournage: The Batman sortira au cinéma en 2021.



Révélé par son rôle d'Edward Cullen dans Twilight, Robert Pattinson a joué dans de nombreux films indépendants salués par la critique. Il a également joué dans le film d'horreur "The Lighthouse" de Robert Eggers et dans le film "Tenet", de Christopher Nolan.