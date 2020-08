M Pokora, Patrick Bruel, Emmanuel Macron… ils réagissent à la défaite du PSG

La finale de la Ligue des Champions retenait toute l’attention des Français hier soir. C’était la première fois de son histoire que le PSG se retrouvait en finale de la plus prestigieuse des compétitions de foot européenne. L’événement était suivi par plus de 11 millions de téléspectateurs dans l'hexagone. Parmi eux, de nombreuses stars.



Après que le coup de sifflet final, M Pokora, grand amateur de football, originaire de Strasbourg, y est allé de sa petite analyse sur Twitter : "Bayern plus de maîtrise de leur sujet en 2ème mi-temps. Victoire plutôt logique sur cette 2ème mi-temps. Le favori de la compétition a tenu son rang sans être flamboyant. Plus efficace", a-t-il commenté.

Patrick Bruel, fan du PSG, s’était enthousiasmé sur Instagram à l’idée de cette finale. Ses espoirs douchés, il est lui aussi revenu sur cette défaite : "Quel dommage… Mais face au Bayern on ne peut pas rater autant d’occasions. Pourtant, ils ont vraiment douté. Bravo et merci au PSG pour ce magnifique parcours", a écrit le chanteur en story de son compte Instagram.

Cyril Hanouna, même s’il est surtout un grand fan de tennis, a également suivi le match et réagi sur Twitter. Il a salué le "parcours de ouf" des équipes françaises, confiant qu’il se sentait "un peu dégoûté".

Le président français himself y est allé de son commentaire : "Félicitations au FC Bayern pour sa sixième Ligue des champions et au PSG pour son parcours exceptionnel", a-t-il écrit sur Twitter. "L’heure de la victoire viendra pour le football français", veut-il croire.