Thomas Sotto balance une vidéo privée de Nikos Aliagas pendant leurs vacances en Grèce

Nikos Aliagas et Thomas Sotto ont passé quelques jours ensemble cet été. Les deux journalistes étaient en vacances en Grèce. Début août, le présentateur de The Voice, également photographe, avait partagé une photo de son ami sur Instagram. Un magnifique cliché en noir et blanc. "Ce qui m’interpelle le plus chez Thomas, ce sont ses silences face à l’immensité de l’archipel égéen, sa façon de partager une 'bougatsa' (une pâtisserie grecque) avec une grand-mère ridée dans une ruelle des Cyclades blanchie à la chaux, son retour à la source à l’ombre d’un vieil olivier, ses airs de sale gosse au premier café frappé de la journée… Loin du bruit et des postures dans le berceau de la Méditerranée. Au fond, on ne choisit pas ses amis. On les reconnaît", avait écrit Nikos.



De son côté, le journaliste de France 2 s’est amusé à immortaliser des moments plus comiques, comme Nikos en train de chanter pendant une de leur soirée. Il a publié les fameuses images du présentateur de 50 min Inside vêtu d’une chemise très estivale sur Twitter.



"Bon… Il ne me reste plus qu'à sortir du dossier diapo de vacances de monsieur Sotto, n'est-ce pas ?", a répliqué Nikos Aliagas qui compte bien prendre sa revanche.