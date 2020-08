Rentrée RTL: tout ce qu'il faut savoir sur les nouvelles émissions

Les équipes de RTL vous ont concocté une rentrée 2020-2021 riche de nouveautés. "Une bulle d’air frais pleine d’enthousiasme et d’énergie", se réjouit Philippe Delusinne, l'administrateur délégué de RTL Belgium. Au premier rang de ces nouvelles émissions, Souvenirs souvenirs, véritable machine à remonter le temps qui vous fera quitter 2020 pour retrouver les émotions de vos 12 ans.



Souvenirs souvenirs



Imaginez un voyage dans le temps qui vous fait revivre l’invasion des « Gremlins » au cinéma ou celle de « Wake me up before you go-go » sur les ondes. Cette année-là, Apple lance le Macintosh, le look New Wave s’invite dans nos dressings et les Transformers dans nos coffres à jouets, la cité des anges accueille les J.0., la princesse Astrid se marie. Cette année-là, Dorothée se produit à Bercy, Whitney et Kevin explosent dans « Bodyguard », Patrick Bruel se demande qui a le droit, Bill Clinton s’installe à la Maison Blanche, le Traité de Maastricht est signé. Cette saison, dans Souvenirs souvenirs, Maria Del Rio invitera plusieurs personnalités (accompagnées de leurs familles respectives) à faire un saut dans le passé: celui de leurs 12 ans. La vie était-elle vraiment plus agréable sans smartphone, sans internet, sans applications censées faciliter le quotidien ? Immergées le temps d’un week-end dans une maison propice aux souvenirs et aux confidences, les célébrités devront changer leurs habitudes bien installées ainsi que le contenu de leurs garde-robes… Elles accueilleront également de bien surprenants invités… Entre rire et nostalgie, le passé n’a pas fini de les étonner !



"Prime-time" événementiels bientôt sur RTLTVI.

Exclusif



Le quotidien chaud des policiers du Cap d’Agde, Les nouveaux visages de la prostitution, Drogues : La face cachée de la Ville lumière, Au coeur des prisons de l’extrême : Tatiana Silva revient cette saison pour une nouvelle série de reportages chocs et interpellants. Pour conclure chaque émission, Tatiana interviewera en plateau un expert ou un témoin en lien direct avec le thème abordé.



Exclusif : le mardi à 20h20 sur RTLTVI







Toubibs, au coeur de l’hôpital Ambroise Paré



« Bonjour Docteur, je ne me sens pas bien aujourd’hui », « Quels sont vos symptômes ? », « Pour vous guérir, voici mes prescriptions et recommandations » : Toubibs, au coeur de l’hôpital Ambroise Paré invite les téléspectateurs à partager l’intimité d’un cabinet médical et découvrir les relations privilégiées entre un patient et un médecin. Incarnée par Tatiana Silva, cette nouvelle émission, mâtinée de pudeur, d’empathie et d’humanisme, nous fera également comprendre à quel point il est souvent difficile d’être totalement honnête face aux questions d’un docteur mais également face au bon suivi d’un traitement. De retour à leur domicile suite à la consultation, de quelle manière ces patients réagiront-ils face à eux-mêmes ?



Nouvelle série de docu-reportages de 26 minutes bientôt sur RTLTVI







DISCOVER, le nouveau magazine de Plug RTL



Chaque semaine, dans Discover, la jeune journaliste Claire Carosone vous emmène à la rencontre d’hommes, de femmes et de familles au profil singulier, aux parcours atypiques ou, parfois même, hors du commun. Plongez, avec eux, dans leur quotidien et tentez de comprendre leurs projets fous, leurs passions dévorantes ou le sens profond de leur existence. Partez également aux 4 coins de la planète sur les traces de ces "nouveaux" aventuriers qui ont, souvent, tout plaqué pour vivre leurs rêves et se construire une autre vie.



Tous les jeudis à 20h15 sur Plug RTL





Tom de Dorlodot et Virginie Hess



Wallonie sauvage



À bord d’un mini van, l’aventurier Tom de Dorlodot sillonne les provinces wallonnes à la découverte d’espèces animales exceptionnelles : certaines d’entre

elles avaient même quasiment disparu il y a à peine quelques années ! Rejoint par la spécialiste en nature et environnement Virginie Hess, l’intrépide explorateur voyagera au coeur de territoires aussi proches de nous que sauvages. Des images étonnantes de castors, de faucons ou encore de méduses qui ont nécessité 2 ans de tournage et plus de 2.000 heures d’affût aux réalisateurs Robert Henno et Jean-Christophe Grignard. La Wallonie comme vous ne l’avez jamais vue…



Émission événementielle bientôt sur RTLTVI.





Ludovic Daxhelet



Planète Zoo



Présenté par Ludovic Daxhelet, Planète Zoo raconte les histoires extraordinaires qui lient l’animal et l’homme. L’ex-héros de « Pékin Express » s’est rendu au ZooParc de Beauval (France) afin de vivre plusieurs jours en immersion avec ces soigneurs qui consacrent leur vie au bien-être des pensionnaires. Entre le repas donné aux girafes, la pesée des koalas ou encore la visite des crocodiles, Ludo et les téléspectateurs iront de surprise en surprise.



Nouvelle saison bientôt sur RTLTVI.







Soirée dégustation avec Philippe Etchebest



Le 12 septembre prochain, RTL TVI vous propose un samedi soir de dégustation.



Dès 19h50 retrouvez un portrait inédit : « Philippe Etchebest : le destin d’un Chef hors du commun ».

C’est à Bordeaux, élue ville la plus tendance en 2017, que Sandrine Corman est partie à la rencontre de Philippe Etchebest. On y apprendra que le chef de brigade de « Top Chef » a eu durant sa jeunesse une vraie passion pour la musique, qu’il a habité à la frontière belge, qu’il travaille dans un lieu secret pour élaborer ses nouvelles recettes… Attendez-vous à découvrir un « autre » Philippe Etchebest !



À 20h45, Cauchemar en cuisine inédit. Après le portrait de Philippe Etchebest, retrouvez-le en pleine action dans un épisode incroyable de « Cauchemar en cuisine ».

À Roumazières-Loubert (en Charente), le Chef sera confronté à une situation inédite : il va devoir filmer un service en caméra cachée pour comprendre ce que les propriétaires d’un restaurant « routier » lui dissimulent depuis le début de son arrivée... Il n’y a pas que la vérité qui va éclater !







Tous en cuisine



Interactivité, bonne humeur et créativité : dans Tous en cuisine, le Chef Cyril Lignac partagera avec des célébrités et des familles – parmi lesquelles des familles belges – ses recettes et astuces. De son côté, Jérôme Anthony rendra visite aux éleveurs qui se cachent derrière les préparations de Cyril Lignac mais il visitera également les hôpitaux, les casernes, les écoles, les marchés locaux…



Tous en cuisine du lundi au vendredi à 19 h sur RTLTVI.







Chef contre Chef



Produit par Kitchen Factory (à qui l’on doit « Le Meilleur Pâtissier » et « Les Rois du gâteau »), ce road trip gastronomique oppose sur la « terre de la pasta » Cyril Lignac à Jean-François Piège. Durant une semaine, les deux célèbres Chefs vont relever des défis culinaires 100% napolitains. À la fin, ils seront départagés par un jury de grands cuisiniers italiens.



Bientôt sur RTLTVI



L’amour est dans le pré, Top Chef, le Meilleur pâtissier... les classiques de retour



En 2020-2021, nous retrouverons bien entendu de nouvelles saisons inédites de marques fortes. Les gourmands et les fans de divertissement

seront comblés. Les tournages de L’amour est dans le pré (saison 12) et de Mariés au premier regard (saison 4) se poursuivent en ce moment dans le respect des

mesures sanitaires.



Au moins un candidat belge fera partie du casting du Meilleur pâtissier (saison 9 ) et de Top Chef (saison 12). Croisons les doigts pour qu’il réalise un aussi beau parcours que celui de Mallory Gabsi dans la précédente édition du concours culinaire!



Les jeunes recrues d’Objectif Top Chef, les canapés de Vu à la télé, Face au juge présenté par Julie Denayer ou encore Appels d’urgence reviendront également dans la grille de RTLTVI.