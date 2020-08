Folle ambiance dans Tous en cuisine: Cyril Lignac chambre Jérôme Anthony pour son look ÉTRANGE (vidéo)

Ce lundi, c’était la première de Tous en cuisine sur Plug RTL. Dans cette émission, Cyril Lignac cuisine en direct de chez lui des recettes simples que tout le monde peut faire en temps réel avec lui. L'animateur Jérôme Anthony, reconverti en commis, joue les "monsieur tout le monde" et fait la recette en parallèle.

Pour la rentrée de l’émission, Cyril Lignac, Jérôme Anthony et les candidats se sont montrés particulièrement enthousiastes. Survolté, Jérôme s’est "mis en beau gosse", arborant nœud papillon, chemise… et short rose. "C’est pas le festival de Cannes", a réagi, hilare, Cyril Lignac en découvrant le look improbable de l’animateur.



Survolté, Jérôme Anthony a ensuite rejoint sa cuisine en lançant un tube de l’été. De quoi faire danser derrière les fourneaux !