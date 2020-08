Kendji Girac: quand Mika le présentait comme son fils à la télévision italienne (vidéo)

Lorsque Kendji Girac arrive sur le plateau de The Voice pour son audition en 2014, Mika est le seul à se retourner. Le chanteur perçoit rapidement le potentiel du jeune homme et semble déterminé à l'emmener aussi loin que possible dans la compétition. Quelques semaines plus tard, le pari est tenu. Kendji Girac brandit la coupe de The Voice, plebiscité à plus de 50% par le public.

Pour Mika, la satisfaction est grande. Fier d'être parvenu à conduire son talent jusqu'à la victoire, il multiplie les plateaux de télévision à ses côtés. Invité sur un plateau de chaîne de télévision italienne, Mika tient à présenter au public son jeune prodige. "Il n'est pas connu en Italie mais en France, il est un peu comme un fils pour moi", lance-t-il à la présentatrice.

J'ai voulu raconter son histoire

Depuis The Voice, les deux artistes semblent avoir tissé une relation fusionnelle. "J'ai voulu raconté son histoire et j'ai demandé à Kendji de venir chanter pour la première fois en Italie", poursuit-il. Une initiative saluée par le public italien qui l'accueille sous les applaudissements.

Après avoir participé à The Voice en tant que talent, Kendji Girac est devenu coach pour la nouvelle saison de The Voice Kids. Une belle illustration du chemin parcouru par le jeune chanteur.