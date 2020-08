Alizée dévoile une sublime photo de sa fille Maggy

"9 mois dedans, 9 mois dehors et toujours ce lien qui nous lie". Pour fêter les 9 mois de sa fille Maggy, Alizée a publié cette tendre déclaration sur son compte instagram. Sur la photo qui accompagne ce post, on découvre la petite fille, assise, portant un maillot de bain à fleurs et avec un turban sur la tête.

La petite Maggy est née de son union avec le danseur Grégoire Lyonnet. Tous deux s'étaient rencontrés en 2013 lors de leur participation à Danse avec les Stars. À cette époque, Grégoire avait été désigné par la production comme le partenaire d'Alizée. Depuis, ils ne se sont plus quittés. En juin 2016, ils ont célébré leur mariage avant d'accueillir, trois ans plus tard, leur fille Maggy.

Alizée est également maman d'Annily, 15 ans. Le père de la jeune fille est Jérémy Châtelain, chanteur qui s'était fait connaître en participant à la seconde édition de la Star Academy.