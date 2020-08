Matt Pokora partage une photo vieille de 17 ans: "La moitié de ma vie, je l'ai passée sous vos yeux"

Il y a 17 ans, Matt Pokora faisait sa première apparition à la télévision. Aux côtés de son groupe Linkup, il participait à la 3e édition de Popstars diffusée sur M6. Quelques semaines plus tard, il remportait le télé-crochet et était ainsi propulsé sur la scène musicale.

17 ans après, l'artiste n'a rien oublié de ses débuts. Reconnaissant envers son public, il est revenu sur son parcours semé d'embûches. Aujourd'hui, Matt Pokora semble savourer la vie et la famille qu'il a bâties, en compagnie de sa compagne Christina Milian.

17 ans de carrière, c'est un long marathon

"Août 2003, c’est comme ça qu’on s’est rencontré... J’avais 17 ans et j’étais un inconnu au milieu de 15.000 candidats... La moitié de ma vie donc, je l’ai passée sous vos yeux... Je suis passé de l’adolescent à l’adulte sous vos yeux, passé de l’artiste au père de famille sous vos yeux... 17 ans de carrière, c’est un long marathon... et de me dire que 17 ans après, j’étais cette année en train de faire la plus grosse tournée de ma carrière, c’est preuve qu’il ne faut jamais s’arrêter de bosser, de se remettre en question, de se renouveler et de viser plus haut. Le travail paie toujours...", écrit le chanteur.