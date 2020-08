Cette maman transforme sa maison en univers Disney: le résultat est INCROYABLE (photos)

Beaucoup d'enfants en rêvent, Michelle l'a fait. Cette mère de famille américaine a transformé sa maison en un véritable temple dédié à l'univers de Disney. Sur son compte Instagram, elle partage le résultat. Bluffant!

L'histoire de cette jeune maman est racontée dans le magazine Insider. Née dans le sud de la Californie, Kesley a longtemps été passionnée par l'univers de Disney. Une passion qu'elle a ensuite transmise à ses deux enfants. Installée à Seatle, la famille a décidé de transformer sa maison.

À chaque pièce, son univers

Chaque pièce est désormais dédiée à un film de Disney. La salle à manger est inspirée de "La Belle et la Bête", l'une des salles de bain fait référence à "Alice au Pays des merveilles", une autre reprend l'univers d'Aladin. Dans la salle de jeux réservée aux enfants, on découvre "La Belle et le Clochard" tandis que la chambre parentale évoque "Cendrillon".

Dans la maison, chaque objet à un lien avec Disney. Du grille-pain en forme de Mickey au lavabo en forme de lampe du génie (Aladin), tout y est. "Notre maison, c'est comme être à Disneyland", résume la mère de famille. La chambre de la fille aînée de Kesley est la seule qui déroge à la règle. Fan de l'univers Nintendo, la fillette a choisi ce thème pour décorer sa pièce.



