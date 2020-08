Amel Bent dans le rôle principal d’un nouveau téléfilm: "Les sandales blanches"

Amel Bent ajoute une nouvelle corde à son arc. La chanteuse de 35 ans sera l’héroïne de la fiction "Les sandales blanches", téléfilm de France 3. Elle est déjà apparue dans des séries telles que "nos chers voisins" ou "scène de ménage" mais n’a jamais tenu le premier rôle. Amel Bent y incarnera un rôle pour lequel ses talents de chanteuse ne devraient pas être inutiles… Ci-dessous, un résumé de l’histoire.



Tout commence au début des années 60, dans le bidonville algérien de Nanterre. Malika a 5 ans. Sa mère vient de lui acheter une paire de sandales neuves. Des sandales si blanches que la fillette ne les quitte pas des yeux et ne voit pas le camion qui recule. C’est le début d’années d’hôpital, d’opérations à répétition, de souffrance et de lutte. Des années loin des siens durant lesquels la petite musulmane, aux mains de bonnes sœurs et d’infirmières catholiques, va, à la messe, découvrir la musique et le chant. Dès lors, affrontant le racisme d’une société française qui peine à se remettre de la guerre d’Algérie, mais butant aussi contre les aprioris tenaces de sa propre communauté, Malika va suivre son rêve et déplacer des montagnes pour devenir celle que toutes et tous appelleront un jour « la Diva des quartiers. »