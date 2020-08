Le YouTubeur Landon Clifford décède à 19 ans: sa femme annonce la triste nouvelle

Le YouTubeur Landon Clifford, connu pour la chaîne Cam&Fam qu'il avait créée avec son épouse, est décédé à l'âge de 19 ans.

Il y a quelques jours, Camryn Clifford annonçait la terrible nouvelle sur son compte Instagram. La jeune femme vient de perdre son mari. "Le 13 août 2020 a été le dernier jour où Landon fut le meilleur père et mari possible", écrit-elle. Un texte accompagné d'une photo où l'on voit sa main posée sur la poitrine de son mari habillé d'une blouse d'hôpital et intubé. Le jeune homme avait été placé dans le coma après une lésion cérébrale.

"Après avoir passé les 6 derniers jours dans le coma et donné plusieurs organes à des gens dans le besoin à travers le pays, il est mort en sauvant la vie des autres. C'est le genre de personne qu'il était. Compatissant, aimant, attentionné, gentil et doux. C'était un mari merveilleux et le meilleur père dont nos filles pouvaient rêver. Cela me rend triste de me dire qu'elles ne pourront jamais vraiment le connaître. Il était si jeune et avait encore tant de choses à vivre. Ce n'était pas comme ça que les choses étaient censées se passer. Il était censé accompagner ses filles jusqu'à l'autel. Il était censé mourir vieux avec mois. Les mots ne peuvent pas décrire la peine que je ressens. Tout ce que je peux faire, c'est m'assurer que nos filles sachent à quel point il nous aimait. Il veille sur nous depuis le paradis et sa lumière nous illuminera à travers les nuages quand nous regarderons vers lui. Qu'il repose en paix."



Le couple, qui proposait des vidéos sur leur quotidien de jeunes parents, a réussi à fédéré plus d'1,3 millions d'abonnés sur leur chaîne YouTube. Camryn avait 16 ans lorsqu'elle est tombée enceinte de leur premier enfant, Colette Briar. Le 14 mai dernier, elle avait donné naissance à leur seconde fille, Delilah Rose.



