Sarah Lopez (Les Anges) accusée de TROP retoucher ses photos, ses fans la comparent à Voldemort: "Le nez, il est où le nez?" (photo)

Sarah Lopez, candidate de Secret Story et des Anges, a posté il y a deux jours une photo qui a fait beaucoup parler d'elle sur Instagram.

Sur son compte Instagram, Sarah Lopez a publié un nouvelle photo d'elle en bikini, au bord de l'eau. Un élément a particulièrement fait réagir ses abonnés… Son nez ! En effet, sur la photo en question, le nez de la jeune femme est très différent. "Il est où le nez ?", "Je ne comprends pas, elle est belle mais elle retouche ses photos au point de ne plus avoir de nez", "Voldemort ?", "Le nez, il est où le nez ?", "Trop de Photoshop tue le Photoshop", peut-on notamment lire en commentaire de la publication.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

La jeune femme a souhaité réagir. Elle a posté une nouvelle photo, où son nez est plus apparent. "Cette fois-ci, on voit mieux mon nez ?", a-t-elle plaisanté en commentaire du second cliché.